Как добиться хорошего завязывания капустных головок, рассказал опытный садовод

Для обеспечения хороших завязей капутных кочанов опытные дачники рекомендуют давать подкормки с бором и молибденом.

Возле корневой зоны нужно посыпать порошок табачной пыли или древесной золы. Такой подкормки хватает однократно для хорошего результата.

Чтобы не беспокоили гусеницы, опрыскиваем молодую капусту настоем, приготовленным из луковой или чесночной шелухи.

Можно также развешивать помидорные пасынки. Хороший эффект дает горчичный настой.

На 10 л воды добавляем 2 большие ложки горчицы, чайную ложку черного или красного жгучего перца.

Туда еще нужно влить столовую ложку жидкого моющего средства. Делаем опрыскивания этим раствором.