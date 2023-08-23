Одна из жертв пластического хирурга Хайдарова добилась компенсации за брак в операции

«Силиконовый скандал» в России набирает силу. Он разгорелся после того, как месяц назад певица Слава объявила, что звездный хирург Хайдаров изуродовал ее грудь. Исполнительницу поддержала Любовь Успенская, также оставшаяся недовольной результатом, сообщает КП.

Сегодня количество жертв выросло уже до 60 человек. Адвокат Елена Сенина объединила их в инициативную группу. Как сообщает издание, пострадавшим уже начали предлагать компенсации. КП поговорила с первой женщиной, которой недавно вернули 1 670 000 российских рублей за неудачную пластику.

Екатерина сделала у Хайдарова блефаропластику, и осталась длвольна результатом. Потом решилась на комплексную операцию: липосакцию, абдоминопластику и маммопластику.

Очереди пришлось ждать полтора года. За преображение Екатерина выложила круглую сумму. А когда были сняты бандажи, стали видны «огрехи», которые не прошли, не «рассосались» и через год после хирургического вмешательства.

Я написала в клинику «Олимп» досудебную претензию. Мне принесли извинения, пригласили на медицинскую комиссию. В ее ходе стало понятно, что надо переделывать. Тогда же вернулии деньги, наличными. В правой груди криво стал имплант: год я испытываю дискомфорт, плохо сплю по такой причине. Живот также тянет, плюс- висит уродливым куском, который даже втянуть нельзя. Придется все переделывать, — рассказала КП Екатерина.

По словам женщины, Хайдаров ее в последний раз осматривал 4 месяца назад - через 8 месяцев после операции. Доктор посоветовал пациентке делать упражнения для живота, а также принимать лекарства - тогда якобы все пройдет.