Побеждаем вершинную гниль томатов простым проверенным способом: советы знающих огородников

Классический надежный и проверенный многократно способ - лечение гнили кальциевой селитрой.

Вливать удобрение можно под корень или вносить по листьям. Корневую подкормку делаем так: на 10 л воды спичечный коробок селитры.

Внекорневая проводится таким раствором: на 10 л воды берем большую ложку препарата.

Процедуру проводим дважды с интервалом в одну неделю.

Можно поступить так. При первых признаках гнили рассыпать под кустами древесную золу и хорошенько полить.

Через две недели делаем меловой раствор: на 10 л воды 100 г мела. Поливаем помидоры этой жидкостью.

Повторяем через 14 дней. Потом о вершинной гнили можно забыть.