Побеждаем вершинную гниль томатов простым проверенным способом: советы знающих огородников

Классический надежный и проверенный многократно способ - лечение гнили кальциевой селитрой.
Вливать удобрение можно под корень или вносить по листьям. Корневую подкормку делаем так: на 10 л воды спичечный коробок селитры.
Внекорневая проводится таким раствором: на 10 л воды берем большую ложку препарата.
Процедуру проводим дважды с интервалом в одну неделю.
Можно поступить так. При первых признаках гнили рассыпать под кустами древесную золу и хорошенько полить.
Через две недели делаем меловой раствор: на 10 л воды 100 г мела. Поливаем помидоры этой жидкостью.
Повторяем через 14 дней. Потом о вершинной гнили можно забыть.
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