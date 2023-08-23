Тиньков разозлился на Собчак, которая уличила банкира в заработке на россиянах

Олег Тиньков с начала СВО занял сторону Украины, и при каждом удобном случае не стесняется полить грязью Россию, сообщает СтарХит. Журналистка Ксения Собчак решила вывести банкира на чистую воду, заявив, что, несмотря на ненависть, бизнесмен продолжает зарабатывать на гражданах России.

В личном блоге она поведала, что Тиньков в курортном месте Италии Форте-деи-Марми сдает виллу всем отдыхающим, в том числе - гражданам России, которые поддерживают свою страну.

Здесь находится La Datcha, это туристический проект Олега Тинькова (частные дома в разных уголках мира, которые сдаются в аренду состоятельным туристам). Стоимость за неделю - 190 тысяч евро. При этом вилла в Форте расписана на все лето. Хороший бизнес у Олега, искренне горжусь талантом предпринимателя. Есть лишь одно но: их платят в том числе и жители России, — поделилась своими наблюдениями 41-летняя Собчак.

Предприниматель был взбешен в результате разоблачения. Он начал оскорблять Ксению, обвиняя едва ли не во всех смертных грехах. Олег Тиньков при этом заявил, что Собчак и ее мужу, режиссеру Константину Богомолову, на Западе нет места.

Так зачем к нам в Европу ездите? Сидите у себя там, в Геленджике. Никаких талантов у Собчак нет, получила имя от отца и эксплуатирует. Не смешите только, что она журналист, — заявил 55-летний Олег Юрьевич в соцсети.

Олег Тиньков длительное время проживает за границей. Здесь он прошел лечение от рака крови и относительно недавно вступил в долгожданную ремиссию.