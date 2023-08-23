Дачный эксперт перечислил основные пропорции по подкормкам и обработкам томатов и огурцов

Для опрыскивания огурцов от разных видов заболеваний используем такие соотношения: на литр сыворотки берем 20 капель йода, все размешиваем в 10 л воды.

Поливать надо под корень. Для лучшего формирования завязей выливаем литр молока на ведро воды. Делаем корневые поливы.

Для обработки помидоров берем литр сыворотки, 20 капель йода, 10 л воды. На два квадратных метра идет 1 баночка йода. Средство помогает от фитофторы.

Также от этой напасти можно обработать фурацилином. На литр идет одна таблетка.

Еще один способ лечения фитофторы - травяной настой. Берем ведро хвоща, накрываем крышкой и оставляем на три дня.

Потом заливаем ведро водой до края, делаем поливы настоем. Обогащаем томаты кремнием и лечим от фитофторы.