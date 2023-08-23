Турция стала для российских туристов главным перевалочным пунктом для путешествий

МТС Travel выяснили, какая страна у российских туристов самая популярная для пересадки. Специалисты компании на сервисе Big Data МТС просмотрели для этого заграничные поездки россиян с пересадкой в третьих странх, совершенные в первом полугодии 2022-го и 2023-го годов.

Первое место в этом рейтинге, как выяснилось, заняла Турция, сообщает автор канала "Тропами Тропкина" на платформе Дзен. Второе место - Арабские Эмираты, через которые туристы летят дальше на Мальдивы, Шри-Ланку, Таиланд.

На третьем месте - Беларусь. Через нее чаще всего россияне вылетают в Грузию. Далее в рейтинге - Армения, Катар, Египет.

Длительность стыковки транзитных пассажиров составила от 12 до 72 часов. За это время турист может выйти в город и осмотреть достопримечательности страны, где производит пересадку.