Полезные подкормки и обработки для выращивания хорошего урожая белокочанной капусты

Средство от вредителей: на полную большую лейку воды берем 2 большие ложки аммиака. Поливаем под корень

От крестоцветной блошки: на 10 л воды добавляем столовую ложку столового уксуса 70%, опрыскиваем растения.

От нашествия гусениц: баночка валериановой настойки, жидкое мыло, 3 л воды, опрыскиваем кочаны.

Жидкость от атак вредителей: литр воды смешать с тюбиком зубной пасты, делаем опрыскивания.

Золой и табачной пылью можно опудривать кочаны от покушений блошки.

Чтобы лучше завязывались кочаны, поливаем их ведром воды, в которое добавлены 40 капель йода.