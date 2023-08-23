Ценные подкормки и обработки для получения крепкого здорового урожая на зависть соседям

Нашатырный спирт для клубники, лука, чеснока от самых разных вредителей: на литр воды берем 2 большие ложки. Используем до начала цветения.
Марганцевый раствор - хорошая подкормка для моркови, обеззараживает почву, убивает грибы и бактерии.
Настой хвои используем как активатор роста и для ликвидации тли. На 3 литра холодной воды берем 200 г хвои. Настой делается в темном месте 5 дней. Используем для опрыскивания.
Шелуха лука применяется для борьбы с тлей, паутинным клещом, от пожелтения листиков. Можно часто использовать.
На 3 литра шелухи берем столько же кипятка. Распариваем, процеживаем, опрыскиваем. Перед этим разводим в пропорции 1:5.
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