Какие бывают стимуляторы для растений и как их надо использовать: советы дачников-экспертов

Циркон - даем растениям после испытанного стресса. Препарат легко всасывается корнями, можно давать в виде полива.

Эпин - предлагаем овощам перед предполагаемой стрессовой ситуацией. Подготавливаем к экстремальным условиям.

Может использоваться только в виде опрыскиваний. Передозировка опасна, может остановить рост растений.

Чесночный настой - стимулирует рост любых растений. Делаем так: на литр кипятка берем 5 зубков чеснока, настаиваем 20 минут. Разводим в литре воды одну столовую ложку.

Сок алоэ - служит для замачивания семян. Можно брать в чистом виде или в разведенном.

Сначала листик держим в холоде, потом добываем сок. Берем лист у растения, которому больше трех лет.

Борная кислота стимулирует появление цветов и завязей. Опрыскиваем все растения. На литр воды берем грамм препарата. Замена этому средству - синтетическое средство Завязь.