Несколько способов поменять окраску крупнолистной гортензии прямо на клумбе

Корректировать окраску можно до начала бутонизации. Для этого нужно изменить состав почвы.

Для получения синей гортензии делаем поливы сульфатом алюминия. На 10 л воды берем 40 г препарата.

Взрослому кусту надо 20 л. Удобрять можно и сухими гранулами - 500 г на метр квадратный. После этого землю поливаем и потом мульчируем опилками, можно травой или хвоей.

Делаем голубую гортензию: поливаем растение удобрением, содержащим немного фосфора и высокий процент калия. Подойдут препараты Радуга или Голубая гортензия.

Чтобы цветок поменял окрас на фиолетовый, используем Железный купорос. На 7 л воды берем чайную ложку препарата.

Кислую почву несколько раз в год удобряем мелом, доломитовой мукой или известью.

Получить розовую гортензию можно так: если РН земли меньше 6,5, вводим известь, мел, толченую скорлупу яиц. Цель процесса - не позволить растениям получать из почвы алюминий.