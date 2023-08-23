Зачем рассыпать соду на сиденья в автомобиле: хитрость опытных водителей

Этот хитрый трюк заключается в рассыпании пищевой соды на сиденья и последующем уборке.

Хотя процедура проста, её эффективность оказывается впечатляющей. Сода способна полностью избавить салон от неприятных ароматов, что позволяет избежать затрат на химчистку.

Секрет заключается в том, что после нанесения соды на сиденья нужно подождать около 10 минут. После этого следует применить небольшой автомобильный пылесос для удаления соды. Этот специализированный прибор обеспечивает полную очистку без повреждения сидений.

Благодаря этому лайфхаку водители экономят не только деньги, но и время, которое обычно уходит на проведение химчистки.