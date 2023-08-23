Знающий садовод рассказал, что посадить на участке для отпугивания вредных насекомых

Лаванда источает очень приятный аромат, который отпугивает ночных мотыльков и моль в шкафу. Посадите ее на подоконнике дома - и можете забыть про комаров летом.

Мятные листики можно потереть в ладонях, натереть ими кожу, тогда на время комары на даче от вас отстанут. Кустики свежей мяты отпугивают муравьев, блох, мух, белокрылок.

В шкафу сухие пучки травы уберегут продукты от мышей.

Розмарин отпугивает комаров, эфирным маслом можно опрыскать одежду или мебель, чтобы защитить их от кошачьих когтей. Также масло снимет зуд и отек после укуса комара.

Лавровый лист можно положить в банку с мукой или крупой, чтобы там не заводились жучки. Пучки сухого лаврового листа отпугнут бабочек, мух, мышей.