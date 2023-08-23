Филипп Киркоров задолжал налоговой службе России миллионы рублей

Поп-король российской эстрады должен Федеральной налоговой службе РФ свыше 3 миллионов рублей, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал "Звездач".

Издание уточняет, что общая сумма задолженности Филиппа Киркорова перед ФНС равна 3 миллионам 324 тысячам 230 рублям. Другие детали не сообщаются.

В июле «Звездач» написал, что долг Филиппа Бедросовича составлял 2,1 миллиона рублей. При этом было отмечено, что компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» за год заработала 14 миллионов рублей.

С помощью этого бизнеса артист принимал участие в мероприятиях по госконтрактам, что принесли ему более 4 миллионов рублей.

Издание пишет, что в 2021 году бизнес Филиппа Киркорова задолжал банку Латвии 140 миллионов рублей, но тогда все эти вопросы были урегулированы с помощью адвоката.

В 2019 году гуляли слухи, будто ФНС заблокировала счета певца из-за задолженностей. Однако налоговая эти сообщения опровергла, отметив, что артист перед ФНС чист.