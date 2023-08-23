Как избавиться от грязных разводов на лобовом стекле: совет для автомобилистов

Особенно она заметна весной, когда дороги покрываются грязью, а дожди лишь усугубляют ситуацию.

Опытные водители понимают, что чистые стеклоочистители - залог ясной видимости и безопасности на дороге. Но не все знают, чем правильно протирать дворники, чтобы избежать грязных разводов.

Существует простое и эффективное средство, которое помогает справиться с этой проблемой. Для очистки стеклоочистителей можно использовать спирт или спиртосодержащее средство. Протерев ими дворники, вы значительно уменьшите количество грязных следов на лобовом стекле.

Однако важно выбрать подходящий момент для проведения этой процедуры. Рекомендуется протирать дворники после посещения мойки, когда автомобиль уже чист. Также стоит повторять эту операцию после каждой мойки автомобиля.