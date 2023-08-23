Как защитить стекла и зеркала авто от снега и льда: простой лайфхак

Но есть один простой лайфхак, который может облегчить эту задачу.

Чтобы предотвратить образование ледяной корки и сделать очистку поверхностей проще, можно использовать специальную смесь. Её приготовление - дело несложное.

Вам понадобится столовый уксус и вода. Просто смешайте уксус и воду в определенных пропорциях: воды должно быть в 3 раза больше, чем уксуса. Затем перелейте эту смесь в бутылку с распылителем.

Просто опрысните получившейся жидкостью стёкла и зеркала. Это действие поможет создать защитный слой, который упростит удаление снега и льда.

Такой простой способ может значительно облегчить утреннюю рутину в холодное время года и сделать процесс очистки более эффективным.