Маленький огородный секрет для увеличения количества завязей: советы бывалых дачников

Рассказываем маленький, но очень важный секрет высокой урожайности огородных растений.
Надо использовать это средство вовремя, когда цветут растения, опрыскиваем все подряд: сами цветки, листья, стебли.
Подходит для обработки цветника, яблоневых, вишневых деревьев, томатов, огурцов и прочих дачных культур.
Все это можно обрабатывать для увеличения числа завязей обычным бором. Приобретаем в аптеке борный порошок и разводим пакетик в 10 л воды.
Этого объема хватает, чтобы залить им весь сад с ног до головы. Эффект будет сногсшибательный.
Раствор запросто заменяет собой стимулирующее синтетическое средство Завязь. Но при этом в разы дешевле.
Завязей будет много, плоды не сбрасываются на ранних стадиях. Цветы пышно цветут и радуют все лето.
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