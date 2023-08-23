Почему в древнем Риме люди жили всего 20-30 лет

Казалось бы, мягкий климат и средиземноморская диета означали, что многие жители Древнего Рима могли похвастаться долголетием. Однако правда была совсем иной. Вот как долго жили жители древней империи.

Средняя продолжительность жизни всего населения империи оценивается всего в 20-30 лет! Мужчины, вероятно, жили на несколько лет дольше, чем женщины, которые часто умирали во время родов и в результате послеродовых осложнений.

Историки подсчитали, что из-за болезней и плохой гигиены среднегодовое число смертей на 1000 жителей составляло целых 40, а в случае со столицей империи могло быть и 60 человек.

Только половина римских детей имела шанс достичь совершеннолетия. Столь высокий уровень смертности означал, что среднестатистическая римлянка должна была родить как минимум пять детей, чтобы население не сокращалось.

Однако те, кому удалось пережить детство, имели перспективу дожить до 50 или даже 60 лет. Однако пожилых людей было очень мало.

Сравнивая римские таблицы продолжительности жизни с современными демографическими моделями, один учёный пришёл к мрачному выводу: половина новорожденных в Риме умирала до 5 лет, две трети - до 30, 80% - до 50 и 90% до 60 лет.

Тех, кому удавалось дожить до глубокой старости, уважали, поскольку считалось, что благодаря старости они приобретают великую мудрость.