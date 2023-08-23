Около 900 военных баз США расположены в 177 странах мира

Несмотря на то, что Североатлантический альянс позиционирует себя как оборонную организацию, её негласный лидер в лице США продолжает строить новые военные базы по всему земному шару. К текущему моменту в мире насчитывается порядка девятисот американских военных баз, а военный контингент Соединённых Штатов за пределами государства превышает 300 000 военнослужащих.

Ежегодно Вашингтон тратит свыше 740 миллиардов долларов на содержание своей армии за рубежом, при этом больше всего американских солдат за пределами страны расположено в Японии — там их 50 000 человек. В Германии же базируется порядка 38 600 подконтрольных Пентагону бойцов, а в Южной Корее — 28 500.

При этом в Белом доме отмечают, что нахождение армии США на южнокорейской территории необходимо для сдерживания потенциальной внешней агрессии со стороны КНДР.