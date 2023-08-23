Маленькие помидорные хитрости для получения шикарного урожая: советы бывалых дачников

17:51 2023-08-23

Раскрываем небольшие секретики опытных садоводов, которые всегда остаются с богатым урожаем в конце сезона.

Удаляйте пасынки у томатов, когда они подрастут до уровня в 5 см.

Чтобы плоды лучше завязывались, опрыскивайте растения раствором борной кислоты: на 10 л берем 10 г порошка.

В теплице рядом с томатам расставьте емкости с водой, чтобы в жаркую погоду рыльце пестика не пересушивалось.

Отпугните белокрылок настурцией. Особенно рекомендуем сорт Аляска, высаживаем его между рядами.

Ускоряем созревание помидоров, опрыскивая их легки йодным раствором: на 10 л воды всего 40 капель йода. Покраснеют все плоды за пару дней.

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