Нужно ли мыть машину зимой: распространенная ошибка водителей

Отказ моющую процедуру они аргументируют потенциальной опасностью для лакокрасочного покрытия.

В некоторых случаях они даже правы: если температура опустится ниже -15°C, то мойка может повредить верхнюю часть автомобиля, так как вода может замерзнуть и причинить вред.

Тем не менее, полное отстранение от мытья машины зимой – это грубая ошибка. Опытные водители рекомендуют даже в холодные месяцы посещать автомойку, особенно если нет сильных морозов. Хотя бы однажды в месяц стоит проводить мойку.

Игнорирование этой рекомендации может серьезно повредить лакокрасочное покрытие. Хотя морозы и коррозия могут не так сильно беспокоить в этот период, на поверхности автомобиля могут остаться различные реагенты, используемые на дорогах зимой.

Очистка автомобиля от этих веществ является важной задачей, и поэтому посещение автомойки зимой остается необходимостью.