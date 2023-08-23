Минкульт РФ лишил прокатного статуса новый фильм «Непосредственно Каха»

Известно, что вторая часть "Непосредственно Каха" вышла в российский прокат ещё 25 мая нынешнего года, утратив прокатный статус 23 августа. Причиной лишения ленты "Непосредственно Каха: другой фильм" прокатного статуса является следствием решения Министерства культуры России, принятого на основании соответствующего обращения правообладателя.

Примечательно, что ранее рейтинг нового "Непосредственно Каха" обвалился до 2,6 баллов из десяти, поскольку зрители оказались возмущены сценой изнасилования пьяной девушки, показанной в фильме.