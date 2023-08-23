Как использовать нашатырный спирт на даче: самые разные варианты применения от знающих дачников

Цветоводы должны иметь в своем арсенале это волшебное средство. Подкормка нашатырным спиртом очень нравится лилиям, гераням, клематисам.

Овощи тоже не прочь полакомиться этим средством, например, огурчики. На 4 л воды берем 50 мл этого спирта и радуем свои растения.

Поливайте комнатные растения таким раствором, и вы убьете сразу нескольких зайцев: и увлажните почву, и мошек не будет, и удобрение цветы получат.

К тому же нашатырный спирт убивает все неприятные запахи.

Если у вас на даче много комаров, протирайте укусы нашатырным спиртом (разводим с водой поровну) и зуд быстро пройдет.