Как справиться с запотеванием стекол внутри автомобиля: эффективный лайфхак для водителей

Это связано с большой разницей температур воздуха внутри салона и на улице, что приводит к образованию конденсата на стеклах.

Чтобы избежать ухудшения видимости и повышенного риска ДТП, водители иногда включают печку, но это далеко не всегда эффективно.

Однако есть простой и действенный способ справиться с запотеванием, который основан на обычной пене для бритья.

Процедура следующая: небольшое количество пены для бритья наносится на стекло и затем аккуратно протирается сухой тканью. Это создаст невидимую защитную "плёнку", которая предотвратит запотевание стекол даже в неблагоприятных условиях.

Такой простой лайфхак позволит сохранить хорошую видимость и безопасность на дороге в условиях запотевания стёкол внутри автомобиля.