Каких вредителей на дачном участке можно победить нашатырным спиртом

Избавляемся от тли: на ведро воды выливаем 50 мл нашатыря, туда же немного хозяйственного мыла. Растение получит хорошую подкормку, а насекомые погибнут.

Морковную и луковую муху опрыскиваем аммиачным раствором: на 10 л воды берем 2 мл спирта. Можно поливать растения под корень.

Проволочника убираем так: в посадочную лунку при посадке рассады томатов вливаем легкий раствор нашатыря.

Изводим мошек на комнатных растениях. Поливаем цветы раствором: на 2 л воды берем 25 мл нашатырного спирта. Это будет отличной подкормкой для зеленых питомцев.