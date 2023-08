Мадонна предложила Бритни Спирс присоединиться к ней в мировом турне

Певица Мадонна еще приходит в себя после недавней болезни, но уже готовится к мировому турне, сообщает Нellomagrussia.ru.

Со ссылкой на Page Six, издание сообщает, что звезда намерена пригласить присоединиться к ней Бритни Спирс. Мадонна хочет воссоединиться с 41-летней Спирс для того, чтобы отметить 20-летие их совместного хита “Me Against the Music”, который они исполнили в октябре 2023 года.

Мадонна изначально хотела позвать Бритни присоединиться к ней в туре в нынешнем году. Все было отложено в связи с болезнью артистки. Но она все еще желает, чтобы Бритни к ней присоединилась, — рассказал источник издания.

Мадонна и Бритни Спирс ранее выступали на одной сцене. Самым вирусным было появление певиц на церемонии вручения Video Music Awards в 2003-м году.

На сцену вместе с ними вышла Кристина Агилера. Кроме того, Спирс появлялась вместе с Мадонной во время тура певицы Sticky & Sweet Tour в ноябре 2008-го года. С 2018-го Бритни Спирс на сцене не выступала.

Певицы - давние подруги. Мадонна была в числе гостей на свадьбе Бритни Спирс с Сэмом Асгари. На торжестве они дуэтом исполнили хит “Vogue”.