Свет увидел трейлер продолжения «Папиных дочек»

В конце 2022-го года фанатов «Папиных дочек» обрадовали хорошей новостью - о продолжении сериала. И вот, наконец, свет увидел первый трейлер. Как сообщает Супер.ру, не обошлось без интриг. Чего ждать в новом сезоне?

Издание уточняет: как ранее предположил артист Андрей Леонов, фокус внимания теперь сместился на Веника - экранного возлюбленного Даши Васнецовой.

Жизнь снова выпустила жало. На этот раз от многодетного папы ушла жена. К слову, роль отца исполнил Филипп Бледный. Герои об этом узнают, когда получают массовые уведомления, что мама покинула семейные чаты, - пишет издание.

Неизвестно пока, сбежала ли к хоккеисту героиня Дарьи Сиваевой. Любопытно также будет узнать, как Вениамину предстоит справиться с проклятием семьи Васнецовых.

В новом шоу будет двадцать эпизодов. Поставил их Александр Жигалкин, работавший над оригинальным сериалом.

Ожидается, что сериал на экраны выйдет уже в этом году.