Простые летние подкормки с доступным составом для высокого урожая огурцов

Просеиваем золу - литровую банку, разводим в ведре с водой, настаиваем сутки. Даем по пол литра каждому растению. Можно опудрить золой листья, чтобы не было тли.

Дрожжи заметно поднимают урожайность. В ведре воды разводим пачку дрожжей, держим в тепле три дня. Одному растению даем 500 мл раствора.

Делаем настой из птичьего помета. Берем ведро помета и 5 ведер воды. Настаиваем пять суток. Разводим жидкость в соотношении 1:10. Вносим на куст по 500 мл.

Очистки лука в объеме 300 г разводим с теплой водой. Кипятим, остужаем, процеживаем. После этого поливаем огурцы под корень. Но сначала концентрат размешиваем с водой один к пяти.