Популярные в последнее время чат-боты искусственного интеллекта фактически умышленно отвешивают безосновательные комплименты своим пользователям, даже если те допускают математически ошибки или демонстрируют незнание банальнейших исторических фактов. В таких случаях технологии ИИ зачастую соглашаются с пользователем, тем самым льстя ему.

Аналитики в сфере IT сходятся во мнении, что подобное поведение искусственного интеллекта легко объясняется желанием ИИ угодить юзеру, подстроившись под его мировоззрение.