Как разморозить лобовое стекло авто: 3 лучших метода

Для решения этой неприятной ситуации существует несколько проверенных способов.

Активация стеклоочистителей Иногда достаточно включить стеклоочистители, особенно если слой льда тонкий. Однако никак не следует пытаться освободить стеклоочистители вручную, чтобы избежать их повреждения.

Использование незамерзайки Незамерзающая жидкость способна растопить замёрзшую воду. При этом стоит избегать включения омывателя, чтобы не повредить стеклоочистители до того, как лёд полностью растает.