Как разморозить лобовое стекло авто: 3 лучших метода

Для решения этой неприятной ситуации существует несколько проверенных способов.
-
Активация стеклоочистителей Иногда достаточно включить стеклоочистители, особенно если слой льда тонкий. Однако никак не следует пытаться освободить стеклоочистители вручную, чтобы избежать их повреждения.
-
Использование незамерзайки Незамерзающая жидкость способна растопить замёрзшую воду. При этом стоит избегать включения омывателя, чтобы не повредить стеклоочистители до того, как лёд полностью растает.
-
Применение тёплой грелки Для размораживания лобового стекла можно использовать обычную грелку. Важно не заливать грелку слишком горячей водой, чтобы избежать резкого перепада температур и возможных повреждений стекла.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__