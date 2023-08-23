Путин поздравил Моди с успехом «Чандраян-3» после краха «Луны-25»

Владимир Путин адресовал поздравительную телеграмму Нарендре Моди в связи с успешной посадкой космического аппарата "Чандраян-3" на поверхность луны. Характерно, что накануне российский аппарат "Луна-25" совершил неудачную попытку прилунения, потерпев крушение в открытом космосе.

В пресс-службе Роскосмоса пояснили, что причиной крушения "Луны-25" является слишком долгая работа двигателя, который проработал 127 секунд вместо 84 запланированных. До этого лидер Роскосмоса Юрий Борисов утверждал, что "Луна-25" с 70-процентной вероятностью успешно прилунится.