Власти России готовят эксперимент с ИИ по найму работников на госслужбу

Пресс-служба официального интернет-портала правовой информации уведомляет, что правительство России при поддержке Министерства цифрового развития намеревается запустить эксперимент по найму госслужащих с помощью технологий ИИ. Известно, что в грядущем эксперименте будут задействованы такие структуры как Министерства финансов, труда, экономического развития и прочие.

Ожидается, что искусственный интеллект сможет полноценно выполнять функции сотрудников в сфере human resources (HR), подбирая новых кандидатов на посты российских чиновников.