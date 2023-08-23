Как правильно кормить лилии, чтобы добиться роскошного цветения: советы экспертов

В начале лета лилиям не обойтись без азота. Не пропускаем эту важную подкормку. Готовим раствор: на 10 л воды добавляем 30 г мочевины и аммиачной селитры.

Удобряем под корень. Сначала поливаем почву чистой водой. После подкормки лилии начнут активно расти.

Спустя 10 дней нужно дать еще одну подкормку цветам. На этот раз выбираем древесную золу.

Ее надо рассыпать по земле вокруг посадок. Все это обильно проливаем водой.

Вместо золы можно рассыпать комплексное минеральное удобрение с фосфором, магнием, азотом. Такая подкормка приведет к богатому завязыванию бутонов.