73% российских компаний «удерживают» работников повышением зарплаты

По данным социологического опроса RosExpert, проведённого среди специалистов "эйч-ар", порядка 73 процентов российских компаний стараются удержать действующих сотрудников от увольнения путём подъёма зарплаты.

Ещё почти 36 процентов российских компаний предлагают сотрудникам работать удалённо в качестве ещё одного предлога не увольняться, а 23,5 процентов компаний предоставляют россиянам бронь от частичной мобилизации.

Известно, что нежелание действующих в РФ компаний увольнять работников продиктовано крайне низким уровнем безработицы в стране, которая провоцирует так называемый "кадровый голод".