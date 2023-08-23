Ударивший бегунью за «слишком короткие» шорты мигрант задержан в Подмосковье

Известно, что приехавший из Таджикистана в Красногорск молодой человек ударил бегунью утром 23 августа, мотивировав свой поступок неприязнью ко внешнему виду девушки: по мнению мигранта, она была одета в "слишком короткие шорты".

Также в сети распространяется видеозапись, на которой прохожий делает замечание нападавшему, утверждая, что она спортсменка. В ответ житель Таджикистана удивлённо спросил о том, могут ли девушки быть спортсменами.

В настоящий момент злоумышленник задержан и даёт признательные показания, уверяя, что его поступок продиктован желанием спасти женщину "от греха".