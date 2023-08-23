Зачем опытные водители бьют ногой по колесу перед началом поездки

Этот странный обычай может вызвать недоумение у новичков за рулём, так как они не понимают, какое предназначение у этого действия.

Даже сами ветераны автолюбителей не всегда могут дать точное объяснение, почему они пинают колёса, так как это стало частью автоматизма.

Тем не менее, есть объяснение этому странному обычаю. Некогда это был довольно распространенный метод проверки колес перед поездкой.

Времена изменились, и в наше время автомобили стали намного надежнее, но стук по колесу по-прежнему сохраняется как некая своеобразная рутина.

В прошлом, особенно во времена СССР, профессиональные водители постоянно проводили эту проверку. Она служила для того, чтобы убедиться, что колеса надежно закреплены и не имеют смещений относительно оси вращения.

Со временем эта практика просто стала частью рутины, и даже непрофессиональные водители приняли эту привычку.