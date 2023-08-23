Венгерская партия «Двухвостой Собаки» обещает избирателям вечную жизнь

Венгерская фракция с причудливым названием "Партия Двухсотой собаки" уверяет, что избиратели, проголосовавшие за неё, получат вечную жизнь, один рабочий день в неделю и два разноцветных заката солнца в сутки. Кроме того, сторонники "Двухсотой собаки" заманивают электорат обещаниями бесплатного пива и уменьшением гравитационной силы на Земле.

Несмотря на абсурдность и популизм своей предвыборной программы, партия "Двухсотой собаки" появилась в Венгрии относительно давно, продолжая существовать и по сей день.