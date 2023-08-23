Швед съел 392 грамма сюрстремминга за минуту, установив мировой рекорд

Уроженец Швеции в возрасте 71-го года решил удивить мировую общественность, поставив принципиально новый рекорд в поедании сюрстремминга на скорость, съев 392 грамма данного блюда всего за минуту. Известно, что сюрстремминг является шведским традиционным блюдом, представляя собой квашеную сельдь, прошедшую процесс длительной ферментации с солью.

Несмотря на замысловатое название, это блюдо обладает крайне неприятным запахом, вызывая острый рвотный рефлекс даже у тех, кто уже знаком с сюрстреммингом.