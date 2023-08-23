Несколько простых приемов, которые помогут цикламенам цвести ярко и долго

19:51 2023-08-23

Опытные цветоводы составили перечень полезных приемов, которые реально работают и помогают в уходе за цветами.

Размещать горшки с цикламенами надо на западном или восточном подоконниках, на южных нельзя.

Делаем ежедневные опрыскивания водой, но стараемся не попадать на саму луковицу и на соцветия.

Поливать растения нужно с помощью поддона. Жесткой водой поливать нельзя, обязательно отстаиваем ее несколько дней или пропускаем через фильтр.

Поливая через поддон, оставляем растение в нем на час, потом надо слить остатки жидкости.

Подкормки делаем каждые 15 дней. Используем жидкие удобрения для домашних цветов. Дозировку берем половинную, сначала растение хорошенько проливаем обычной водой.

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