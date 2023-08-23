Известно, что граждане Соединённых Штатов Донато Фраттароли и Магда Мазри, проживающие в Бостоне, намеревались сыграть свадьбу в Италии, запланировав мероприятие на 31 августа. В преддверии значимой даты Мазри и Фраттороли отправились оформлять все необходимые документы, однако их ожидал сюрприз.

Дело в том, что золотистый ретривер по кличке Чики, принадлежащий Донато Фраттароли, съел паспорт собственного хозяина, из-за чего церемонию заключения брака пришлось отложить. Тем не менее, Фраттароли не слишком расстроился и сразу же подал заявление на восстановление своего паспорта.