Какие автомобили привлекают внимание инспекторов ДПС: 4 признака

Тем не менее, инспекторы часто обращают внимание на транспортные средства, обладающие определенными характеристиками.
Помимо этого, правоохранители также останавливают автомобили, водители которых демонстрируют странную манеру вождения.
Ниже приведены признаки, которые привлекают внимание сотрудников ДПС, согласно экспертам.
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Грязные автомобили: Автомобили, которые давно не посещали мойку, могут привлечь внимание правоохранителей. Особенно это относится к номерам, закрытым грязью.
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Признаки поломок: Транспортные средства с выраженными неисправностями, включая проблемы с освещением, могут быть остановлены ДПС.
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Стиль вождения: Водители, соблюдающие ПДД, но совершающие опасные маневры или демонстрирующие неуверенное и агрессивное вождение, могут привлечь внимание правоохранителей.
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Тюнинг и модификации: Присутствие нестандартных деталей и незаводского тюнинга, включая тонировку, может стать поводом для остановки автомобиля инспекторами ГАИ.
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