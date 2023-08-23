Какие автомобили привлекают внимание инспекторов ДПС: 4 признака

Как солдаты Красной Армии отомстили палачам Зои Космодемьянской

Многие знают о подвиге советской разведчицы Зои Космодемьянской, которая под пытками не выдала нацистам секретные сведения, однако далеко не все осведомлены о судьбе тех, кто убил девушку.