Пролетевшая 5000 километров на свадьбу друга американка ошиблась адресом

Американка Арти Мала получила приглашение на свадьбу друга, которая должна была состояться в британском городе Глазго, направившись туда из Вашингтона. Чтобы попасть в Глазко, Мале пришлось пролететь порядка пяти тысяч километров на самолёте, однако прибыв на свадебную церемонию, девушка была ошарашена.

Выяснилось, что Арти Мала приехала на чужую свадьбу, увидев перед собой незнакомых молодожёнов по имени Стивен и Кейтелин. Позднее Мала поняла, что совершила ошибку во время поездки в такси, назвав водителю адрес свадебного зала Pollokshaws Burgh Hall.

В то же время свадьба друга Малы проходила в зале с похожим названием — Pollokshields Burgh Hall, и он находился всего в 1,6 километрах от места, куда приехала американка.