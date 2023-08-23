Капните йодом на кусочек сыра: лишь единицы знают, что произойдет после

Если у вас есть сомнения в качестве приобретенного сыра, вы можете проверить его подлинность даже дома.

Один из подозрительных компонентов, добавляемых в сыр, - крахмал. Этот элемент используется для придания продукту дополнительного объема и более приятной текстуры. Однако такую добавку можно обнаружить с помощью обычного аптечного йода.

Чтобы проверить качество сыра, возьмите небольшой кусочек и добавьте на него каплю йода. Если в течение следующих пяти минут продукт начинает приобретать синий, зеленый или серый оттенок, это может быть признаком наличия некачественных компонентов.