Почему нельзя начинать движение сразу после запуска двигателя: советы для автолюбителей

Они объясняют свой выбор тем, что зимние холода еще не пришли, и мотор, казалось бы, не нуждается в разогреве. Тем не менее, эксперты настаивают на важности греющего режима, даже при теплой погоде.

Не стоит забывать, что во время долгой стоянки моторное масло скапливается в картере. Это вопрос остается актуальным, даже если автомобиль простоял всю ночь. По этой причине сразу после садки за руль не следует сразу же начинать движение.

Игнорирование этого рекомендуемого порядка действий может привести к тому, что масло не успеет достаточно разогреться и достигнуть всех необходимых узлов двигателя, где трение нередко наносит вред. Результатом может быть преждевременный износ различных автомобильных компонентов.

Под угрозой оказываются такие важные детали, как турбина, гидрокомпенсаторы и масляный фильтр.