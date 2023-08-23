При какой температуре нужно менять шины в авто: советы эксперта

Но когда именно следует провести эту замену? Эксперты делятся своими советами.

Согласно правилам дорожного движения, автомобили должны быть оборудованы зимней резиной до начала декабря. Однако погодные условия могут измениться раньше. Специалисты рекомендуют менять шины, когда среднесуточная температура опускается до +4 градусов и ниже.

Новичкам за рулем можно рассмотреть замену при более высоких температурах. Из-за большого спроса на шиномонтажах, рекомендуется провести замену немного заранее. В случае, если протектор зимних шин остался достаточно глубоким, можно даже использовать прошлогодние покрышки.

Однако важно следить за толщиной протектора — он должен быть не менее 4 миллиметров. Если износ больше, приобретение новых шин обязательно. Также учтите возраст шин — не рекомендуется использовать покрышки, старше 5 лет.