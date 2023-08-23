Дачный эксперт назвал эффективный способ борьбы с капустными гусеницами без применения химии

Заполняем десятилитровое ведро горячей водой, почти кипятком, потом добавляем туда 500 мл древесной золы, перемешиваем и плотно закрываем.
Даем постоять сутки или двое. На другой день в жидкость натираем половину куска хозяйственного мыла. Растворяем его в настое.
Потом опять даем настояться сутки. После этих манипуляций применяем готовый раствор. Поливаем растения в самую серединку.
Все гусеницы погибают, капуста останется цела и невредима. Таких обработок можно делать много за сезон. Вредители больше не побеспокоят.
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