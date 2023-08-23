В Тайланде пенсионер выжил, проведя 6 часов в реке с голодными питонами

Мартин Грант, 77-летний уроженец Великобритании, отправился на отдых в Тайланд, однако мужчина даже не представлял, во что превратится его туристическая поездка. Всё дело в том, что Грант был вынужден идти по реке на лодке на протяжении пяти километров, а позднее его плавучее убежище отнесло течением в заросли травы.

Оказавшись в зарослях, Мартин Грант понял, что он попал в логово питонов, которые сразу же стали проявлять нездоровый интерес к пенсионеру. В итоге ситуация завершилась счастливым концом: Гранта спасли сотрудники МЧС спустя шесть часов после того, как он оказался в траве со змеями-убийцами.