Россиянка, переехавшая в Италию, осудила европейцев за «лишнюю» толерантность

Российская ведущая тревел-блога, ныне проживающая в Италии, утверждает, что итальянцы сильно раздражают туристов своей излишней терпимостью к людям, ассоциирующих себя с ЛГБТ-движением. По словам россиянки, проживя какое-то время в Италии она действительно не видела никаких гей-парадов, однако поведение местных жителей она всё же находит возмутительным.

Примечательно, что отношение гражданки РФ к итальянцам изменил всего один случай: её знакомая сообщила, что молодой человек её подруги запретил девушке общаться с другой дамой-сторонницей ЛГБТ.