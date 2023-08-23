Несбывшаяся мечта Иосифа Сталина была связана с церковью

Сейчас это кажется удивительным, однако бывший лидер СССР, который позиционировал себя как атеистическое государство, мечтал стать священником. Именно Иосиф Сталин с детства грезил о церковных богослужениях, желая самостоятельно их проводить. Известно, что до восьми лет Сталин не знал русского языка, и даже ему будущего вождя обучили дети священнослужителя по фамилии Чарквиани.

В дальнейшем Иосиф Сталин (тогда ещё Джугашвили) с отличием закончил Горийское православное училище, а потом поступил в Тифлисскую духовную семинарию. Впрочем, позднее из неё Сталин был отчислен, что и стало причиной несбыточности детской мечты.