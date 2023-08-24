Как заставить помидоры на ветках быстрее покраснеть: самые интересные советы дачников

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Андрей Фродов
Французский философ Жан-Поль Сартр, открыто признававшийся в любви к социализму, вряд ли бы принял любые награды из рук советских генсеков.
Самый популярный лидер СССР мечтал связать свою жизнь не с политикой, а с делами духовными.
Рыжий кот по кличке Оуэн стал близким другом семейства капибар в одном из зоопарков Малайзии.
Живущая в Италии гражданка России рассказала, какая черта менталитета европейцев раздражает её больше всего.
Британский турист чудом спасся, оказавшись в логове опасных для жизни человека змей.
Храмова Оксана
Если обрабатывать таким средством капусту в течение всего сезона, гусеницы в ней не заведутся и урожай будет отменный.
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