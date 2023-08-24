Дачный эксперт рассказал, как правильно формировать огурцы, чтобы получить от них максимум урожая

Формирование огурцов помогает раскрыть их потенциал в полную меру. Самый распространенный способ - ведение в один стебель.

Посмотрим, как получить максимальную урожайность от растений.

Ослепляем 3-4 узла, устраняем все побеги с боку в последующих двух-трех узлах.

Прищипываем боковые ветки на 1 узел в последующих 2-3 узлах.

Прищипываем боковые отростки на 2 узла в последующих 2-5 узлах.

До шпалеры прищипываем боковые побеги на три узла.

Когда растение дорастает до горизонтальной шпалеры, нужно перекинуть и обмотать главный стебель вокруг нее, удалить точки роста, сохраняя 2-3 узла.